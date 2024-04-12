Число обращений от прибывших из ЛДНР в Подмосковье сократилось в 6 раз
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В 2023 году в 6 раз сократилось количество обращений от жителей ЛНР, ДНР, Украины, вынужденно покинувших свои дома и прибывших на территорию Подмосковья, сообщила уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.
«Но это не значит, что эта работа завершена. В течение года мы посещали пункты временного размещения. <…> Для многих граждан, которые переехали территории новых субъектов, нерешенным остался вопрос о пенсиях», — сказала Фаевская в ходе заседания Мособлдумы.
Он добавила, что есть объективные затруднения, так как на ряде территорий межведомственные комиссии отсутствуют, например, в Авдеевке.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее выразил благодарность участникам акции «Неделя добрых дел». В акции приняли участие 1,5 тыс. подмосковных школьников.
«Маскировочные сети, свечи, пряники, талисманы, которые наши школьники сделали во время „Недели добрых дел“, доставлены на Донбасс. Это порядка 20 тонн груза», — сказал губернатор.