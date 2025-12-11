Число медведей, не впавших в спячку, увеличилось в Подмосковье

В Московской области экологи отмечают рост популяции медведей, в том числе особей, не впавших в зимнюю спячку, что повышает риск столкновения с ними. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на эколога Илью Рыбальченко.

По мнению специалиста, увеличение численности лесных хищников — результат успешных природоохранных мероприятий и естественного воспроизводства. Также наблюдается миграция медведей из соседних областей в Подмосковье.

Участившиеся встречи медведей с людьми связаны и с активным освоением лесных территорий человеком, возведением строительных объектов, что, в свою очередь, сокращает естественную среду обитания животных и приближает их к населенным пунктам.

Эксперт подчеркивает, что отдельные медведи отложат уход в спячку до установления стабильного снежного покрова.

«Действительно, стало больше (медведей — ред.). Опасность, безусловно, возросла. Но возросла она в силу количества медведей, которые теперь в Подмосковье живут. Можно говорить о том, что количество не уснувших медведей либо медведей, которые уснут позже в силу нынешней погоды, (будет больше — ред.). И, конечно, вероятность их встретить сейчас выше», — пояснил Рыбальченко.

В заключение эколог рекомендует быть предельно внимательными в любое время года и избегать одиночных походов в лес, если это возможно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.

