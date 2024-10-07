Число ложных вызовов в систему-112 Подмосковья сократилось на 25%

В систему-112 Московской области в текущем году поступило на 25% меньше ложных вызовов. С целью борьбы с ложными обращениями проводится профилактическая работа, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Ложные вызовы мешают нормально работать операторам службы спасения, а также занимают линии, по которым в этот же момент пытаются дозвониться люди, реально нуждающиеся в помощи.

Неоднократные звонки на номер «112» с одного номера телефона без сформулированной причины расцениваются как хулиганские. Звонящие с целью пошутить, рассказав про якобы возникшую чрезвычайную ситуацию, или оскорбляющие оператора и грубящие ему, также совершают действия, оцениваемые как хулиганские.

При оценке вызова как «хулиганский», совершившему его гражданину поступит обратный звонок на определившийся номер, где его проинформируют от уголовной и административной ответственности за ложный вызов экстренных служб из хулиганских побуждений.

Специалисты системы-112 сохраняют данные «телефонных хулиганов» в базе, информация из которой при повторном совершении ложных вызовов передается в правоохранительные органы.

Стоит особо отметить, что блокировка номера даже злостного нарушителя никогда не производится. Попросить о помощи, позвонив в систему-112 Подмосковья, может любой человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.