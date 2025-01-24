Число компаний, которые будут сдавать отчетность в рамках РОП, уменьшится в 40 раз

Количество организаций, обязанных предоставлять отчеты по утилизации отходов в контексте расширенной ответственности производителей (РОП), станет меньше в 40 раз по итогам отчетного 2025 года. Это облегчит администрирование и уменьшит нагрузку на остальные предприятия. Представители Российского экологического оператора на международной выставке упаковки, печати и технологий розлива UPAKEXPO 2025 пояснили производителям упаковки обязательства, связанные с РОП, и новые правила отчетности, сообщила пресс-служба РЭО.

«С 2024 года внедрен обновленный механизм РОП, который переносит ответственность за утилизацию упаковки от производителей товаров к производителям самой упаковки. Число субъектов с отчетностью уменьшилось в 40 раз — с 2 миллионов до примерно 55 тысяч. Такой шаг упростит администрирование и снизит нагрузку на множество компаний. К примеру, если раньше нужно было отчитываться тем, кто упаковывал чипсы, теперь отчетность требуется только от производителей упаковки для этих чипсов. Таких производителей значительно меньше», — пояснил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Отчеты за 2023 и 2024 годы нужно будет подать до 15 апреля 2025 года в Росприроднадзор. В этот период отчетность потребуется и у тех, кто работал по старым, и у тех, кто следовал новым правилам — насчитывается около 2 миллионов компаний.

К 15 апреля 2026 года отчитываться будут только те, кто работает по новым стандартам РОП — это производители упаковки, а также производители товаров и импортеры, охваченные Постановлением № 2414, около 55 тысяч.

На круглом столе «Почему РОП — это не новый налог. Сценарий для добросовестных производителей» подводились предварительные итоги реформы РОП за 2024 год. Представители отраслевых сообществ отметили, что РЭО приложил значительные усилия в информировании субъектов, вовлеченных в РОП, и эту работу необходимо продолжать.

Мероприятие было организовано Ассоциацией содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» и Национальной конфедерацией упаковщиков (НКПак).

«Участники дискуссии положительно оценивают роль РЭО в адаптации РОП в уходящем году. Многие предложения были рассмотрены и учтены. Мы получали их и от экспертов, и от бизнеса. Работа продолжается на платформе Ассоциации. На круглом столе обсуждалось межотраслевое сотрудничество, акцент сделан на коэффициенте цикличности, его обосновании. Это необходимо, чтобы не только применять освоенные, но и внедрять новые технологии переработки. Обсудили готовность к сотрудничеству на платформах, таких как „Ресурс“. Это создает условия для конструктивного восприятия РОП не как нового налога, а как средства развития и внедрения новых технологий», — сказала модератор круглого стола, исполнительный директор Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова.

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» объединяет отраслевые организации в сфере обращения с отходами производства и потребления, включая твердые коммунальные отходы. Учреждена в августе 2021 года по инициативе и при поддержке РЭО, в нее входят 170 организаций.