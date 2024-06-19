Число кластеров «Профессионалитета» в Подмосковье достигнет 17 в 2025 году

С 2022 года Подмосковные колледжи принимают участие в федеральном проекте «Профессионалитет». За это время в регионе начали работу 7 кластеров, сейчас по этим программам обучаются более 6 тыс. человек. В сентябре этого года откроются еще 7 кластеров, а число студентов вырастет до 12 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

«Мы продолжаем развивать у нас в регионе федеральный проект «Профессионалитет», именно на такие программы мы видим особый спрос среди абитуриентов колледжей и техникумов. В 2025 году будут открыты еще 3 новых кластера, таким образом, всего у нас будет функционировать 17 кластеров «Профессионалитета», — рассказал первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.

При поддержке Росатома в Электростали начнет работу атомный кластер. В партнерстве с Курчатовским институтом в Серпухове будет создан кластер робототехники. В Долгопрудном откроется IT-кластер, а ключевым его партнером станет Конструкторское бюро автоматики.

В пресс-службе ведомства добавили, что приемная кампания в колледжи и техникумы Подмосковья стартует 20 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.