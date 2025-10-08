Число индустриальных партнеров колледжей Подмосковья превысило 2 тыс

Количество партнеров среднего профессионального образования в Подмосковье превысило 2 тыс. За последние пять лет рост составил 50%. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

«Сотрудничество колледжей с работодателями — основа качественного профессионального образования. Именно индустриальные партнеры помогают нам выстраивать программы обучения, которые соответствуют современным требованиям рынка труда. Они открывают студентам двери на производство, дают возможность проходить стажировки и накапливать реальный опыт. Сегодня, благодаря такому взаимодействию, в партнерские организации трудоустраиваются более 75% наших выпускников колледжей и техникумов», — рассказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.

В числе партнеров — крупные промышленные предприятия, девелоперы, научно-исследовательские институты, рестораны и агрохолдинги. Это «Мираторг», аэропорты Домодедово и Шереметьево, авиационная корпорация «Рубин», научно-исследовательский технологический институт имени П. И. Снегирева, производитель оборудования «Криогенмаш» и многие другие.

Благодаря сотрудничеству с предприятиями у студентов появляется возможность получить рабочее место и начать зарабатывать уже во время обучения. Так, трое студентов Красногорского колледжа, которые обучались по специальности «оператор станков с ЧПУ», были трудоустроены в партнерскую организацию еще с первого курса. Позднее, когда на предприятии открылся новый цех металлообработки, именно они составили его основу. А выпускник по профессии «повар, кондитер» благодаря активному участию в партнерских мастер-классах и успешному прохождению практики был приглашен на стажировку в сеть кофеен «Мильфей». Уже в марте этого года он стал старшим бариста, а с сентября — ответственным за обучение новых сотрудников. Сегодня он участвует в разработке сезонного меню и представляет компанию на профессиональных конкурсах.

«Стажировка и практика с последующим трудоустройством значительно повышают шансы выпускников на успешное начало карьеры. Студенты, проходящие обучение по целевому набору, получают не только теоретические знания, но и практический опыт работы в выбранной сфере. Такой подход к образованию выгоден всем сторонам: предприятия получают подготовленных специалистов, а студенты — стабильный заработок и уверенность в завтрашнем дне», — рассказал директор Красногорского колледжа Сергей Демин.

Взаимодействие колледжей с партнерами-работодателями позволяет упростить трудоустройство выпускников благодаря заключению целевых договоров.

Так, студент третьего курса колледжа «Энергия» по специальности «аддитивные технологии» заключил целевой договор еще до защиты диплома. Он работал над выпускным квалификационным проектом для военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения». Задача заключалась в оптимизации конструкции одного из элементов корпуса с использованием 3D-моделирования. Проект студента показал реальный экономический эффект — сокращение материала и веса детали без потери прочности. Эксперты предприятия высоко оценили работу, проект был доработан под руководством инженеров, и студент после выпуска был принят техником-конструктором на предприятие.

А студенты Сергиево-Посадского колледжа, проходящие целевое обучение от концерна «Алмаз-Антей», с первого дня получают заработную плату. Это уникальная возможность для студентов начать карьеру на высокотехнологичном производстве, получить востребованную профессию на базе колледжа, а также практиковаться и работать в механообрабатывающем цехе компании. Опытные сотрудники помогают быстрее освоиться, делятся знаниями и поддерживают студентов на всех этапах обучения. Учебный процесс построен так, чтобы студенты совмещали обучение с работой на производстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье открыто 37 колледжей, и правительство региона старается создавать там современные и комфортные условия, чтобы учащиеся могли приобретать необходимые навыки и компетенции, а после получения диплома — гарантированно трудоустраиваться на предприятия Подмосковья.

«Развитие профессионального образования — один из наших ключевых приоритетов. Каждый год в Подмосковье открываются новые кластеры в рамках федерального проекта „Профессионалитет“, который реализуем по поручению Президента. Сейчас у нас действуют 14 кластеров, с началом учебного года откроем еще три. Они будут специализироваться на перспективных направлениях: атомной отрасли, робототехнике и сфере информационных технологий. А в 2026-м планируем запустить еще один кластер», — подчеркнул Андрей Воробьев.