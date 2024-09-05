Число элементоопределений в Подмосковье превысило 115 тыс в сутки

Продолжает развиваться и совершенствоваться система экологического мониторинга Подмосковья. По данным ГКУ Московской области «Мособлэкомониторинг», на сегодняшний день система стационарных постов контроля качества атмосферного воздуха в сутки производит свыше 115 тысяч элементоопределений — анализов концентраций каждого измеряемого вещества, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Показания постов доступны каждому жителю региона в режиме онлайн на Геопортале Подмосковья.

Сейчас силами ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» установлен 301 пост наблюдения на территории 57 городских округов. Больше всего их насчитывается в Богородском округе, Люберцах, округе Пушкинский, Раменском, Сергиевом Посаде, Одинцовском округе и Коломне, поскольку именно в этих округах насчитывается больше всего источников выбросов — промышленных и коммунальных предприятий, объектов обращения с отходами и других. Помимо этого, анализируются данные 18 автоматических станции контроля загрязнения воздуха, расположенных в 13 округах.

Наращивают темпы работы и мобильные экологические лаборатории. Сейчас они осуществляют, в среднем, 20 выездов в неделю, проверяя концентрации 32 загрязняющих веществ в округах. Данные измерений передаются в Управление государственного экологического надзора для планирования контрольных мероприятий.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.