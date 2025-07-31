Численность дрофы в Крыму продолжает стремительно снижаться

Научный сотрудник НИЦ пресноводной и солоноватоводной гидробиологии Григорий Прокопов рассказал, что популяция дрофы в Крыму за последние годы значительно уменьшилась, сообщает Крымское информационное агентство .

Эксперты отмечают, что мировая популяция дрофы ежегодно сокращается на 3,2% в течение последних двух десятилетий. В Крыму с зимы 2019–2020 года проводятся целенаправленные учеты этой птицы. В первый год наблюдений на зимовке было зафиксировано около 2 000 особей, а весной 2 020 года — 100–150 размножающихся семей. Общее число дроф, учтенных весной, также составляло примерно 2 000 особей.

Григорий Прокопов сообщил, что в последующие годы специалисты стали регистрировать резкое сокращение численности дрофы на полуострове. Для успешного размножения этим птицам необходимы обширные степные пространства. Основные гнездовые ареалы дрофы в Крыму пока сохраняются в Черноморском и Ленинском районах.

По словам специалиста, дрофа приносит пользу сельскому хозяйству, поедая саранчовых, зерноядных жуков и мелких грызунов. В зимний период птица питается растительной пищей, а в остальное время предпочитает животную.

Общее количество дрофы в мире оценивается в 31–36 тысяч особей, что на 34% меньше, чем 16 лет назад. Основными причинами сокращения популяции называют интенсификацию сельского хозяйства, гибель птиц от столкновений с линиями электропередачи и браконьерство, включая сбор птенцов и яиц.