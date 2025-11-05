Чипсы из аквафабы и онигири из перловки: студенты разработали продукты будущего

«ВкусВилл» завершил отборочный этап второго сезона студенческого инкубатора «Коллаб» — проекта, в котором команды из вузов разрабатывают продукты будущего для ассортимента компании. Об этом сообщили в пресс-службе «ВкусВилла».

Для торговой сети это способ увидеть свежие идеи, смелые вкусовые сочетания и новые подходы к созданию еды, познакомиться с научными разработками, которые еще не дошли до рынка. 30 и 31 октября прошел отборочный этап, в рамках которого эксперты компании и отрасли отобрали для участия 34 проекта из 85 — от чипсов из аквафабы до онигири из перловки.

В рамках инкубатора участники работают в командах по 2–3 человека, где обязательным участником является технолог — студент профильного направления, отвечающий за состав продукта и его соответствие концепции бренда.

«В этом году „Коллаб“ стал масштабнее: если в первом сезоне студенты создавали продукты только в молочном и рыбном направлениях, то теперь молодые технологи работают со всеми категориями — от мяса и напитков до снеков и сладостей», — сообщили в пресс-службе.

Проект собрал 112 заявок из России, Киргизии и Казахстана, к отборочным демодням дошли 85 команд. Конкуренция была высокой: эксперты сети, партнерских производств и отраслевых союзов вели жаркие обсуждения и выбрали лучшие идеи студентов, которые прошли на конкурс.

В числе участников проекта — «Рыбки Вилли» (жевательные конфеты с йодом и омегой, ИТМО), «Green Флаг» (батончик с мукой теффа, РОСБИОТЕХ), «Бэлэнс Лаб» (протеиновый йогурт без сахара, КемГУ+РЭУ), TOTALLY SPICES (чипсы из брокколи, ИТМО), «Железные леди» (кроличьи котлеты с железом, СПбПУ) и другие, не менее яркие проекты.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.