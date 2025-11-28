Чиновники на форуме в Екатеринбурге обсудили, почему зумеры не занимаются сексом
Во время делового форума в Екатеринбурге в Свердловской области чиновники с учеными обсудили, как улучшить рождаемость. Одна из участниц круглого стола по теме демографии рассказала, почему современная молодежь мало занимается сексом, сообщает E1.ru.
Директор института клинической психологии УГМУ, главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава Свердловской области Евгения Набойченко считает, что поколению зумеров не очень важен секс. Она отметила, что речь идет о студентах или недавно выпущенных из университетов молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет.
По словам Набойченко, зумеры или специально отказываются от рождения детей, или откладывают его. Именно поэтому в стране столь низкая рождаемость.
Спикер рассказала о результатах опроса, в котором участвовали учащиеся медицинского университета. По словам Набойченко, большая часть респонденток считают рождение детей в период учебы в вузе, как карьерную яму.
Эксперт уверена, что на появление подобного взгляда у молодежи повлияли стремления взрослых поколений, а также экономическая обстановка в государстве. Из-за того, что раньше боролись за эмансипацию, увеличение индивидуализации, у молодежи появилось стремление к личной свободе, а не семейным обязательствам. Зумеры хотят ездить по другим странам, развиваться и жить счастливо.
