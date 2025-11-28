Чиновники на форуме в Екатеринбурге обсудили, почему зумеры не занимаются сексом

Во время делового форума в Екатеринбурге в Свердловской области чиновники с учеными обсудили, как улучшить рождаемость. Одна из участниц круглого стола по теме демографии рассказала, почему современная молодежь мало занимается сексом, сообщает E1.ru .

Директор института клинической психологии УГМУ, главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава Свердловской области Евгения Набойченко считает, что поколению зумеров не очень важен секс. Она отметила, что речь идет о студентах или недавно выпущенных из университетов молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет.

По словам Набойченко, зумеры или специально отказываются от рождения детей, или откладывают его. Именно поэтому в стране столь низкая рождаемость.

Спикер рассказала о результатах опроса, в котором участвовали учащиеся медицинского университета. По словам Набойченко, большая часть респонденток считают рождение детей в период учебы в вузе, как карьерную яму.

Эксперт уверена, что на появление подобного взгляда у молодежи повлияли стремления взрослых поколений, а также экономическая обстановка в государстве. Из-за того, что раньше боролись за эмансипацию, увеличение индивидуализации, у молодежи появилось стремление к личной свободе, а не семейным обязательствам. Зумеры хотят ездить по другим странам, развиваться и жить счастливо.

