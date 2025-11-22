Чин великого освящения часовни с купелью прошел в Лобне

Освящение часовни в парке Киово Лобни пришлось на день Собора Архистратига Михаила, значимый церковный праздник, посвященный архангелу Михаилу, небесному покровителю и предводителю ангельских сил, сообщили в администрации округа.

Владыке сослужили настоятель Спасского храма протоиерей Михаил Трутнев и духовенство Лобненского благочиния.

В праздник Крещения Господня все верующие смогут совершить чин омовения в освященной купели.

«Мы верим, что все, кто посетит это место, — как те, кто решится на омовение, так и те, кто воздержится, — получат небесное благословение», — отметил Его Преосвященство.

На освящении присутствовала глава городского округа Анна Кротова.

В рамках визита епископ Кирилл вместе с Анной Владимировной также возложил цветы к братской могиле советских воинов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.