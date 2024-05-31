Четыре врача из Реутова получили социальную ипотеку

Врачи Реутовской клинической больницы получили сертификаты на жилье по программе «Социальная ипотека». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Реутов.

«Сертификаты получили акушер Елена Друшлякова, рентгенолаборант Гульнара Деккер, врач функциональной диагностики Нармин Гаджибекова, врач-кардиолог Елена Рогова», — рассказал главврач больницы Александр Алексеев.

Всего свидетельства были вручены 47 работникам здравоохранения Подмосковья.

Программа «Социальная ипотека» реализуется по инициативе губернатора с 2016 года и финансируется из регионального бюджета. Она рассчитана на врачей, учителей, молодых ученых, уникальных специалистов, тренеров.

По программе правительство региона оплачивает 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса, а затем в течение 10 лет ежемесячно гасит остаток основного долга. Медики оплачивают только проценты по кредиту.

За все время действия программы «Социальная ипотека» сертификатами воспользовались уже более 1,8 тыс. медицинских работников региона.

Полный перечень специальностей, которым доступна данная программа, по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он. 18.102023