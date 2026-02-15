Четыре управленца из Подмосковья вошли в число победителей конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса»

54 представителя из 24 регионов страны одержали победу в конкурсе «Лидеры агропромышленного комплекса», который проводится президентской платформой «Россия — страна возможностей». Этот проект нацелен на выявление талантливых руководителей отрасли с ярко выраженными лидерскими задатками и высоким уровнем управленческих компетенций. В число лучших вошли и четверо жителей Московской области: Дмитрий Махин, Сергей Нагаев, Владимир Пичугин и Олег Хахунов. Для триумфаторов конкурса предусмотрено обучение по особой программе для топ-менеджеров агропромышленного сектора, которое пройдет на базе Мастерской управления «Сенеж». Соорганизатором мероприятия выступает Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Заключительный этап соревнований проходил с 12 по 14 февраля и собрал 245 сильнейших претендентов. На торжественной церемонии закрытия конкурса «Лидеры АПК» к участникам обратились министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут и генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Глава Минсельхоза Оксана Лут подчеркнула, что сегодня агропромышленный комплекс выступает одним из драйверов роста отечественной экономики: страна полностью обеспечивает себя основными продуктами питания и прочно занимает позиции среди ведущих мировых экспортеров.

«Агропромышленный комплекс — одна из ключевых отраслей нашей экономики, замечательная отрасль, в которой трудится около 6 млн человек. Наш АПК уже находится на высоком уровне, и для дальнейшего развития нам нужны новые идеи, прогресс, нестандартные решения — и мы очень ждем их от вас. Во многом от этого будет зависеть наша продовольственная безопасность и место России на глобальном рынке. Уверена, у нас с вами все получится для того, чтобы решить задачи, поставленные Президентом. Поздравляю!» — отметила Оксана Лут.

Руководитель президентской платформы, в свою очередь, заметил, что финалисты конкурса своим личным примером доказывают: в сельском хозяйстве реально достичь выдающихся высот в профессии.

«Победителями конкурса „Лидеры АПК“ стали 54 человека. Но хочу сказать, что вопреки законам любого конкурса, здесь нет проигравших. Наши лидеры уже совершили победу над собой, не побоявшись конкуренции с сильнейшими профессионалами. Именно честная, прозрачная система отбора — главное и непоколебимое достоинство проекта, унаследованное от нашего флагманского конкурса „Лидеры России“. Создание системы открытых кадровых лифтов, основанной на справедливых и понятных правилах, — это личное решение нашего Президента. Ведь эффективно управлять ключевыми проектами, укреплять потенциал стратегических отраслей страны, таких, как агропромышленный комплекс, могут только решительные, смелые люди, обладающие профессиональными, а также высокими нравственными личными качествами. Конкурс подарил участникам уникальную возможность — пообщаться с опытными наставниками из сферы АПК и приобрести сильное сообщество единомышленников. Уверен, что с такими лидерами мы сможем и дальше укреплять технологический суверенитет России в агропромышленном комплексе и повышать конкурентоспособность на мировом рынке. Россия — страна безграничных возможностей, и вы тому яркое подтверждение», — обратился к участникам генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Честь Московской области среди победителей защищали председатель СПА (К) «Кузьминский» Олег Хахунов, глава КФХ Сергей Нагаев, самозанятый Дмитрий Махин, а также заместитель руководителя блока ООО «РСХБ-Экосистема» Владимир Пичугин.

«Не до конца понимал, что будет в финальной части конкурса, поэтому было интересно. В процессе выполнения заданий очень хотелось верить в свою победу. Работать в агропромышленной сфере — это семейная традиция. У меня родители ветврачи, которые работали на ферме. Потом отец возглавлял колхоз, и когда его не стало, то я принял бразды правления и продолжаю его развивать. У меня хозяйство, можно сказать, семейный бизнес — молочное животноводство, почти 1000 дойных животных. Также есть еще один проект — группа компаний „Маслов“, в котором придумываем и реализуем цифровые решения для сельского хозяйства. Сделали программу управления стадом под названием „Арка“, которая насчитывает почти 400 тысяч голов скота по всей стране подключено, а также презентовали первого отечественного робота для добровольного доения коров. Отмечу, что все программы и технологии — полностью наши разработки, мы делаем их с нуля. Считаю, что отрасль ждет роботизация во многих рутинных процессах. Что касается „Лидеров АПК“ — это спектр людей, каждый из которых вносит вклад в эту большую отрасль», — отметил победитель конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Олег Хахунов.

«На протяжении пяти лет я связан работой непосредственно с АПК. Сфера АПК привлекала тем, что эта отрасль является передовой. А „Россельхозбанк“ является основным банком-партнером, который развивает весь агропромышленный сектор в стране. Мы занимаемся автоматизацией процессов как внутри банка, так и для наших клиентов. Мы занимаемся непосредственно автоматизацией систем, которые помогают банку оперативно взаимодействовать с клиентами, принимать решения, финансировать весь агропромышленный комплекс, крупные компании, средний, малый бизнес и микробизнес. И сейчас именно то время, когда нужно большими скачками развиваться, новыми идеями и при помощи автоматизации идти вперед и добиваться тех задач, которые перед нами поставлены. Кто такие Лидеры АПК? Это новаторы, идейные и очень мощные ребята», — поделился победитель конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Владимир Пичугин.

Программа финала включала в себя как образовательные модули, так и оценочные процедуры. Участникам предстояло в командах находить решения для кейсов, основанных на реальных управленческих проблемах и задачах, с которыми сталкиваются руководители в агропромышленной сфере. Своими знаниями с финалистами поделились председатель аграрного комитета Совфеда Александр Двойных, ректор Ставропольского ГАУ Владимир Ситников, управляющий партнер RUSEED Марк Гехт, а также исполнительный директор, член совета директоров ЭФКО Сергей Иванов. Лекции были посвящены ключевым вопросам развития отрасли, венчурным инвестициям, современным подходам к подготовке кадров и основным глобальным тенденциям на продовольственном рынке.

Победителей конкурса ждет уникальная образовательная программа в Мастерской управления «Сенеж», созданная специально для руководителей высшего звена агропромышленного сектора. Кроме того, все финалисты получат возможность стать участниками программы наставничества, где своим опытом поделятся ведущие управленцы АПК.

Условия конкурса предполагают участие руководителей, достигших 18 лет, с управленческим стажем не менее двух лет и опытом работы в агропромышленной сфере, включая научные направления. Проект открыт не только для граждан России, но и для иностранцев. Старт конкурсу «Лидеры агропромышленного комплекса» был дан 8 октября 2025 года в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень — 2025».