Четыре подмосковных парка стали победителями Всероссийской парковой премии

В рамках форума, организованного Минстрой РФ и ассоциацией парков России, состоялась II премия «Парки России», в которой четыре подмосковных парка были признаны победителями. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Итоги подвели на V международной выставке-конференции ParkSeason Expo в Москве.

«Премия играет большую роль в развитии парков и общественных пространств нашей страны. Она помогает определить направление развития парков, ориентируясь на победителей, и задает тенденции в развитии общественных территорий. В этом году 4 парка стали победителями. Мы создаем благоустроенные пространства в лесах, делая их комфортными и безопасными. Развиваем инфраструктуру и привлекаем бизнес на наши территории, чтобы они были интересными и для всех» — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В номинации «Парк года» категории «Парк в лесу» победил парк Малевича из Одинцова. В категории «Детский парк» победу одержал также одинцовский парк Раздолье. В рамках конкурса были определены победители в номинации «Премьера года. Реализованный проект парка в 2024 году». В категории городов с населением от 300 тыс. до 1 млн чел. был отмечен проект набережной реки Синичка в Красногорске, а среди городов с численностью от 100 тыс. до 300 тыс. чел. победил Сергиево-Посадский лесопарк Загорское море.

Данная премия направлена на определение лучших парков страны и повышение их популярности, а также на популяризацию программы «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В ведомстве отметили, что в прошлом году два парка Подмосковья также были удостоены наград на I Всероссийской парковой премии «Парки России». Городской парк в Раменском завоевал титул «Парк года» среди крупных городов, а лесопарк «Шишкин лес» в Истре был признан лучшим среди больших городов.

В рамках ParkSeason Expo также проходит международный форум парков стран БРИКС, Всероссийский слет директоров парков и международный конгресс парков развлечений и производителей аттракционов, что подчеркивает важность и актуальность тематики благоустройства и развития городской инфраструктуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», – сказал Воробьев.