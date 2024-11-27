Четыре дизайнера из Подмосковья вышли в финал проекта «Дизайн-марафон»

Подведены итоги отборочного этапа профессионального конкурса проекта «Дизайн-марафон» президентской платформы «Россия — страна возможностей». В число финалистов вошли 65 участников из 28 регионов России. Все они получили приглашение на специальное мероприятие в мастерской управления «Сенеж», где будут объявлены победители. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

Конкурс «Дизайн-марафон» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Финал проекта «Дизайн-марафон» президентской платформы «Россия — страна возможностей» пройдет с 3 по 5 декабря на базе образовательного центра Мастерская управления «Сенеж» в Московской области. По итогам четырехмесячного отбора к участию в финале приглашены 65 специалистов в области дизайна из 28 регионов страны. Им предстоит трехдневное погружение в тематику преобразования общественной среды и разработки дизайн-решений для государства в рамках очного финала «Дизайн-интенсив», реализуемого совместно с проектом «Мастерская государственного дизайна».

Финалистов ждет уникальная лекционная программа и работа под руководством экспертов проекта по разбору реальных кейсов, предложенных потенциальными заказчиками из регионов-партнеров. В ходе очной защиты в заключительный день финалисты смогут представить собственные решения экспертному жюри и почетным гостям мероприятия.

«Основной задачей конкурса является создание возможностей для профессионального развития участников, открытие нового видения и возможностей применения своего таланта на благо общественности. На протяжении всего проекта и, в частности, для финала мы привлекаем настоящих гуру дизайн-индустрии, имеющих за своими плечами колоссальный опыт создания продуктов как для широкой общественности, так и для городской среды, в том числе и цифровых сервисов. Дизайн-интенсив призван аккумулировать в себе все этапы конкурса с точки зрения содержания и выявить главных лидеров проекта», — сказала руководитель проекта «Дизайн-марафон» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Анастасия Синицына.

Она отметила, что в финал прошли самые талантливые и амбициозные участники марафона. Все они заинтересованы в изменении, преобразовании облика своих населенных пунктов и, главное, готовы принимать в этом живое участие.

От Московской области приглашение в финал конкурса «Дизайн-марафон» президентской платформы «Россия — страна возможностей» получили:

ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры». Проект системы городской туристической навигации. Юлия Попова;

министерство финансов Российской Федерации. Проект фирменного стиля Минфина России. Екатерина Воронцова;

студент. Проект системы навигации в медицинском учреждении. Анастасия Попова

ФГБОУ ВО «МИРЭА — Российский технологический университет». Проект главной страницы для сайта государственного колледжа. Екатерина Зубарева

Созданные финалистами проекты будут рассмотрены представителями регионов-заказчиков, а также добавлены в открытую базу верифицированных дизайн-решений. Наградой для победителей, которые будут отобраны по трем направлениям: «Графический дизайн», «Цифровой дизайн» и «Дизайн среды», — станет возможность реализовать собственную дизайн-разработку при сопровождении организаторов проекта. Они также смогут пройти стажировку, получить содействие в трудоустройстве в ведущие дизайн-агентства страны и рекламно-информационную поддержку.

Оценивать работы финалистов будут известные дизайнеры, основатели образовательных дизайн-проектов, руководители российских дизайн-студий и агентств. В составе экспертного жюри: руководитель мастерской дизайна в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей», советник главы Удмуртской Республики по вопросам развития городской среды, сооснователь проекта «Дизайн-выходные» Вячеслав Правдзинский, директор Московского музея дизайна Александра Санькова, основатель креативного агентства «Тринадцатый» и школы практического дизайна «Реформа» Сергей Грудцын, управляющий партнер компании «Смена», группы компаний AIC, сооснователь проекта «Дизайн-выходные» Артем Геллер, руководитель и куратор команды «Дизайн-код Екатеринбурга», финалист национальной премии «Россия — страна возможностей» Павел Омелехин, генеральный директор архитектурного бюро «Плотинка» Илья Полянских, программный директор мастерских «ОСНОВА» Сергей Гуров и дизайн-директор агентства «Пленум», а также другие представители индустрии Егор Мызник.

Прежде, чем выйти в финал, участникам профессионального конкурса пришлось преодолеть два отборочных тура. Первый из них проходил в дистанционном формате. Для участия специалистам сферы дизайна необходимо было сфотографировать дизайн-элемент в своем населенном пункте, предложить авторский редизайн этого элемента, описать и аргументировать свое решение.

Во второй этап были отобраны 193 участника. Сотню лучших из них ожидала поездка в арт-кластер «Таврида», где на базе Академии творческих индустрий «Меганом» они прошли обучение в очном и онлайн-форматах. Для выхода в финал участникам было предложено разработать авторское решение по предоставленному дизайн-кейсу, который формировался на основании существующей потребности в общественной среде, государственном сегменте. Полуфиналисты подготовили 123 типовых решения по созданию систем навигаций для городов, парков, медицинских учреждений, разработке дизайна сайтов школ, колледжей и детских садов, проектированию зон ожидания для городских администраций, экстерьерных зон отдыха, парков, дворов многоквартирных домов.

Победители профессионального конкурса смогут реализовать дизайн-разработку своего кейса, пройти стажировку в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей», а также получить содействие в трудоустройстве и рекламно-информационную поддержку от организаторов проекта.

Проект «Дизайн-марафон» создан для всех, кто хочет обучиться базовым навыкам дизайна, а также для начинающих и действующих графических специалистов, желающих проявить свой талант в преобразовании общественной среды. Он призван стать драйвером в формировании новой российской дизайн-культуры.

Больше информации и новостей о проекте можно найти на официальном сайте марафона, а также в социальной сети проекта ВКонтакте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обращал внимание на важность обеспечения доступности услуг.

«Наша задача – чтобы государственные сервисы работали четко, как в аптеке, были доступными каждому. Мы стараемся делать так, чтобы людям не нужно было обивать пороги и просиживать в приемных в ожидании элементарной справки», – подчеркивал губернатор.