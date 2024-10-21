Четыре детсада обновят в Серпухове до конца 2024 г

В четырех детских садах в этом году проводится капитальный ремонт кровли, сообщает пресс-служба администрации горокруга Серпухов.

В детском саду № 47 «Радуга», который находится на улице Октябрьской, работы выполнены в полном объеме. В трех — «Радость» на Подольской улице, «Росинка» на той же улице и «Матрешка» на Серпуховской улице — находятся на завершающей стадии. Все объекты нуждались в полном обновлении кровельного покрытия.

Работы в детском саду «Росинка» практически завершены, и уже через 10 дней учреждение сможет вновь открыть свои двери для прежних воспитанников. Ремонт в «Матрешке» также близится к концу — открытие ожидается в самом начале ноября. Детский сад «Радость» планирует возобновить свою деятельность к середине ноября. Работы выполняются в соответствии с графиком и находятся на контроле у администрации городского округа Серпухов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.