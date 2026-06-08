Четверо жителей Подмосковья стали амбассадорами «Профразвития»

В команду амбассадоров проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия — страна возможностей» вошли четыре представителя Московской области. Они будут помогать молодежи с карьерной навигацией, сообщает пресс-служба «Центр развития молодежной политики».

Всего проект выбрал 100 студентов и молодых специалистов из 42 регионов. На конкурс поступило более 2 тыс. заявок из всех 89 регионов. Кандидаты проходили несколько этапов, рассказывали о мотивации, предлагали идеи для регионов и демонстрировали лидерские навыки.

Московскую область представят студент второго курса Президентской академии Анатолий Вагин, сотрудник Президентской академии Кирилл Борисенков, специалист по медиаосвещению федеральных событий Мария Александрова и абитуриент Алексей Перлов.

В течение года амбассадоры будут выступать лекторами на молодежных событиях, участвовать в карьерных мероприятиях, вести соцсети проекта и наставлять новых участников. Перед началом работы они пройдут программу по лидерству, коммуникациям, работе с сообществами, публичным выступлениям и продвижению инициатив.

С участниками будут работать трекеры из числа амбассадоров прошлых сезонов. В 2026 году активность поощрят возможностями от проекта, платформы и партнеров, включая экспертную поддержку и участие в организации федеральных событий.

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