Четверо юных жителей Курской области начали учебный год в школах Чехова

В школы городского округа Чехов пошли четверо юных жителей Курской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Самая молодая из них, Алина Стигалаева, начала учебу в первом классе гимназии № 7, в то время как выпускник Кирилл Макаренко продолжит обучение в 11-м классе средней школы № 8. Дарья Марченко и Ксения Шестакова стали ученицами Шараповской школы и школы № 8 соответственно.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин отметил, что власти муниципалитета оказали помощь родителям в подготовке детей к учебному году, обеспечив их формой, одеждой и необходимыми школьными принадлежностями.

«Впереди у ребят новые знакомства и мирная жизнь. Желаю, чтобы они больше никогда не испытывали страха, не слышали звуки взрывов и обстрелов, не видели ужасы войны. Уверен, все одноклассники и педагоги помогут ребятам как можно быстрее адаптироваться в наших школах и начать путь к новым знаниям», — подчеркнул Михаил Собакин.

Ранее в Подмосковье из Курской области приехали более 900 человек. Из них 681 — дети.

Автобусы, которые доставляли людей в пункты временного размещения, отправили в Курск из Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева. Жителей сопровождали медики, работники Минсоцразвития и ГАИ региона.