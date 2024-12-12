Четверо юных волоколамцев получили первые паспорта в торжественной обстановке

сегодня в 18:30

Паспорта граждан Российской Федерации торжественно вручила четырем юным жителям Волоколамского округа его глава Наталья Козлова. Мероприятие состоялось в преддверии Дня Конституции РФ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Ребята сделали важный шаг во взрослую жизнь. Всего с начала 2024 года мы вручили более 200 паспортов юным гражданам, которым исполнилось 14 лет», — отметила глава муниципалитета.

Вместе с поздравительным адресом от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева Наталья Козлова вручила каждому Конституцию Российской Федерации, а также напомнила ребятам о важности хранения своих персональных данных.

«День Конституции — важный день для всех жителей нашей страны, а вручение паспортов стало символом связи между поколениями и преемственности традиций», — добавила Наталья Юрьевна.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.