Честь и ответственность: почему мужчины из Подмосковья идут служить в ВС РФ

В Московской области все чаще мужчины принимают решение подписать контракт с Минобороны, потому что считают службу в российской армии своим долгом, который дает настоящее право гордиться своей страной. Как правило, мужчины подписывают контракт из чувства ответственности, в том числе за своих близких.

Многие контрактники отмечают, что любовь к своей стране воплощается не только в словах, но и в решительных действиях. В критические моменты для России они поняли, что не могут поступить иначе, и без колебаний пошли служить в армию, чтобы защитить своих близких, свою семью и саму Родину.

Военнослужащие по контракту в зоне СВО — это люди, которые показали глубокую преданность стране и понимание ее потребностей. Защита интересов России становится для бойцов спецоперации безусловным приоритетом.

О выплатах

Государство в свою очередь не остается в стороне. Труд военных достойно оплачивается, а если бойцы получают награды или выполняют боевые задачи в зоне соприкосновения, то к зарплате начисляются дополнительные выплаты.

Одной из важных мер поддержки в настоящее время является единоразовое пособие, которое мужчины получают при подписании контракта. Государство на эти цели выделяет 400 тыс. рублей. Помимо этой выплаты, каждый боец получает средства от конкретного региона, где заключается контракт. В настоящее время одна из самых больших выплат начисляется в Московской области — 1 млн 900 тыс. рублей. Таким образом, если заключить контракт в Подмосковье, разово можно получить 2 млн 300 тыс. рублей.

Пункт отбора бойцов на контрактную службу

Подписать контакт в Московской области можно в Балашихе. В этом городском округе работает единый центр отбора бойцов на службу по контракту, где в одном месте предоставляется весь необходимый перечень услуг: будущим военным рассказывают, какие льготы при подписании контракта полагаются им, а на что могут рассчитывать их семьи. В центре кандидатам помогают пройти полное медицинское обследование, а также организовывают курсы военной подготовки. Для полного удобства военным предоставляют жилье и трехразовое питание.

Узнать подробнее, как подписать контракт с Минобороны, а также задать любой вопрос на эту тему можно по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по номеру 117. Также вся информация есть на официальном сайте, на портале «Госуслуги» и в Telegram-боте. При необходимости нужную информацию можно получить через электронную почту: info@kontraktmo.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.