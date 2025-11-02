Черный риэлтор с двумя пожизненными получит денежную компенсацию от государства

Мазур был лидером банды мошенников, забирающих чужие квартиры. Схема была предельно простой: они отбирали квартиры у пенсионеров, а в случае сопротивления не гнушались убийств. Помимо этого, группировка выполняла и заказные убийства. Среди жертв банды Мазура есть и сотрудники правоохранительных органов.

Анатолий был неоднократно судим за тяжкие преступления. В 2017 году он был приговорен к пожизненному заключению и этапирован в Мордовию. Однако осужденный продолжил совершать преступления «на удаленке», за что получил второй пожизненный срок.

В тюрьме Мазур не тратил время впустую и стал криминальным авторитетом. Все шло по привычному сценарию, если бы не одно обстоятельство. Разбираться с его делами было сложно, судебные процессы растянулись на 6,5 лет. Мазур посчитал это несправедливым и пожаловался на медлительное правосудие.

Он потребовал 300 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд признал, что дело действительно затянулось, но выплатят Мазуру лишь 70 тыс. рублей.

