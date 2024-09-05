Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев предположил, что скандал вокруг ситуации с исполнительницей MIA BOYKA (Марией Бойко) может быть следствием спланированной пиар-акции. Он также объяснил, почему артистку не привлекут к ответственности, сообщает Общественная Служба Новостей .

Во время выступления Бойко на Дне города Надым на сцену вышла девочка в кошачьей маске, которая потеряла на концерте родителей. Наряд девочки вызвал недоумение у исполнительницы. Та поинтересовалась, не квадробер ли она, и, получив положительный ответ, решила высказать свою негативную точку зрения по поводу данного занятия, тем самым осудив ребенка на глазах у большого количества людей. Именно это и спровоцировало большой скандал в Сети.

Соловьев предположил, что произошедшее может быть хорошо спланированной пиар-акцией, учитывая тот факт, что сказанное артисткой на сцене никак не тянет непосредственно на оскорбление.

«Оскорбление — это выраженные в грубой форме слова, как правило, ругательные, которые унижают человеческое достоинство», — подчеркнул юрист.

Такой метод продвижения в информационном пространстве Соловьев назвал «принципом Шапокляк», в честь персонажа, известного своей фразой: «Хорошими делами прославиться нельзя». По мнению юриста, история с унижением девочки-квадроберши останется лишь на стадии публичного скандала.

Он добавил, что если все это не было заранее спланировано, то поступок Бойко можно охарактеризовать как «просто человеческую жестокость», которая, однако, не подпадает под категорию правонарушений, связанных с оскорблением личности. Как бы кто ни старался, у них не получится добиться того, чтобы артистку привлекли к ответственности, заключил Соловьев.