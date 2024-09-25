Черный и розовый: стало известно, какие цвета в одежде наполняют энергией

сегодня в 13:41

Ясновидящая Кажетта Ахметжанова поделилась, какие цвета стоит выбирать в одежде, чтобы наполниться энергией и какие, напротив, ее отнимут. По ее словам, эта тема связана не только с психологией, но и с энергетикой человека. Кажетта отметила, что разные оттенки влияют на настроение, самочувствие и общий жизненный тонус, сообщает газета «Вечерняя Москва».

Так, серый, красный и зеленый цвета скорее могут погрузить в уныние, скуку, выгорание либо же слишком сильно расслабить.

Зеленый заставляет человека отстраниться от реальности и уйти в себя, а красный приводит к перерасходу сил.

Дарят энергию белый, черный и розовый цвета. Белый в целом обладает мощной энергетикой и на глубоком уровне ассоциируется со светом и новыми начинаниями.

Черный цвет, в свою очередь, придает уверенности и дает человеку контроль над ситуацией, а розовый — ощущение нежности и эмоциональный комфорт.