Черный горячий лед: раскрыта природа необычных магнитных полей Нептуна

Ученые из Национальной ускорительной лаборатории SLAC и Сорбонны раскрыли природу необычных магнитных полей Нептуна. Исследование демонстрирует, что они связаны со скоплением льда в ядре планеты, который отличается от земного — он горячий и черного цвета, сообщает MIR24.TV .

В недрах планет-гигантов наблюдаются очень высокие температуры и давление. В подобных экстремальных условиях вода переходит в фазу, не характерную для естественных условий на Земле — так называемую суперионную воду.

Эта субстанция внешне напоминает твердое вещество. Атомы кислорода формируют кристаллическую решетку, в то время как атомы водорода перемещаются свободно, проводя электричество. С целью более глубокого изучения характеристик суперионной воды ученые воссоздали ее в лабораторных условиях.

Для получения необходимых условий были использованы две алмазные наковальни. Между ними поместили воду и подняли давление до 1,8 млн атмосфер. Затем образец подвергли воздействию импульсного лазерного излучения для нагрева до температуры около 2,5 тыс. градусов Кельвина, после чего его облучили рентгеновскими лучами.

Полученные данные свидетельствуют о том, что ранее существовавшие представления о структуре суперионной воды были неточными. Фактически ее решетка представляет собой смесь размытых линий. По мере увеличения давления появлялись некоторые перекрывающие решетки. Это противоречит теории о наличии четкой линии перехода решетчатых структур.

В заключение исследователи отметили, что сложная структура суперионной воды может играть роль в формировании неустойчивых магнитных полей Нептуна и Урана, зарегистрированных аппаратом «Вояджер-2». Данный вид льда не встречается на Земле, но, поскольку он формируется внутри ледяных планет-гигантов, возможно, является наиболее распространенным типом в галактике, следует из публикации в Nature Communications.

