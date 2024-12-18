Чернореченский лес в Дубне благоустроят с учетом мнения жителей

Будущее Чернореченского леса ожидает значительных перемен. Хотя конкретный план благоустройства еще не сформирован, уже начат процесс выбора компании-проектировщика для территории, известной как «пик Тяпкина». Эта инициатива является частью масштабной программы «Комфортная городская среда», в рамках которой на преобразование лесопарковой зоны выделено внушительное финансирование. В период 2025–2026 годов планируется инвестировать около 800 миллионов рублей в это перспективное начинание, что обещает существенно преобразить облик и функциональность данного природного уголка.

Как только определится подрядчик, администрация планирует провести общественные обсуждения для того, чтобы собрать предложения жителей. Решение по благоустройству Чернореченского леса будет принято в строгом соответствии с Законом Московской области открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих территорий. При проектировании ставится задача не причинить ущерба ни одному дереву. А проект максимально вписать в существующую природу.

Глава Дубны Максим Тихомиров дал разъяснения по данному вопросу всем жителям в ходе субботника 16 ноября, а также во время прямого эфира 27 ноября и на заседании профильной комиссии Совета депутатов городского округа Дубна 2 декабря 2024. Жители города присутствовали на заседании депутатов. Там же приняли решение создать рабочую группу, которая поможет власти взаимодействовать с жителями города и с проектировщиками.

В Министерстве благоустройства Московской области сообщили, что в соответствии с инициативой, предложенной руководителем городского округа Дубна через заявление № 112Исх-7364, предполагается финансовая поддержка от Московской области. Это предложение вписывается в широкомасштабный проект по созданию удобной и современной городской среды в период с 2023 по 2030 год. Основная цель этой поддержки — содействие в реализации проектов по облагораживанию зеленой зоны рядом с улицей Лесная в Дубне, что станет возможным благодаря активным действиям местных властей по улучшению облика и функциональности городских территорий.

В рамках инициатив по улучшению лесопарковых территорий, которые получают финансирование по специальной программе, ведется работа над разделом, посвященным экологической безопасности. Эта часть проекта включает в себя защитные меры для флоры и фауны, особенно для видов, зарегистрированных в Красной книге РФ и Красной книге Московской области. Планы по обновлению и улучшению этих зон предусмотрены на период 2025 – 2026 годов.

Ранее сообщалось, что жители Дубны обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой проверить региональную программу «Парки в лесу» на предмет коррупции. Они записали видеообращение и опубликовали его на странице в соцсети «ВКонтакте».