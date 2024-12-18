Чернореченский лес в Дубне благоустроят с учетом мнения жителей
Власти подмосковной Дубны сообщили, что при разработке проекта благоустройства Чернореченского леса учтут мнение местных жителей. На данный момент уже принято решение создать рабочую группу для взаимодействия.
Будущее Чернореченского леса ожидает значительных перемен. Хотя конкретный план благоустройства еще не сформирован, уже начат процесс выбора компании-проектировщика для территории, известной как «пик Тяпкина». Эта инициатива является частью масштабной программы «Комфортная городская среда», в рамках которой на преобразование лесопарковой зоны выделено внушительное финансирование. В период 2025–2026 годов планируется инвестировать около 800 миллионов рублей в это перспективное начинание, что обещает существенно преобразить облик и функциональность данного природного уголка.
Как только определится подрядчик, администрация планирует провести общественные обсуждения для того, чтобы собрать предложения жителей. Решение по благоустройству Чернореченского леса будет принято в строгом соответствии с Законом Московской области открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих территорий. При проектировании ставится задача не причинить ущерба ни одному дереву. А проект максимально вписать в существующую природу.
Глава Дубны Максим Тихомиров дал разъяснения по данному вопросу всем жителям в ходе субботника 16 ноября, а также во время прямого эфира 27 ноября и на заседании профильной комиссии Совета депутатов городского округа Дубна 2 декабря 2024. Жители города присутствовали на заседании депутатов. Там же приняли решение создать рабочую группу, которая поможет власти взаимодействовать с жителями города и с проектировщиками.
В Министерстве благоустройства Московской области сообщили, что в соответствии с инициативой, предложенной руководителем городского округа Дубна через заявление № 112Исх-7364, предполагается финансовая поддержка от Московской области. Это предложение вписывается в широкомасштабный проект по созданию удобной и современной городской среды в период с 2023 по 2030 год. Основная цель этой поддержки — содействие в реализации проектов по облагораживанию зеленой зоны рядом с улицей Лесная в Дубне, что станет возможным благодаря активным действиям местных властей по улучшению облика и функциональности городских территорий.
В рамках инициатив по улучшению лесопарковых территорий, которые получают финансирование по специальной программе, ведется работа над разделом, посвященным экологической безопасности. Эта часть проекта включает в себя защитные меры для флоры и фауны, особенно для видов, зарегистрированных в Красной книге РФ и Красной книге Московской области. Планы по обновлению и улучшению этих зон предусмотрены на период 2025 – 2026 годов.
Ранее сообщалось, что жители Дубны обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой проверить региональную программу «Парки в лесу» на предмет коррупции. Они записали видеообращение и опубликовали его на странице в соцсети «ВКонтакте».