Черноморская хамса похудела и обмельчала из-за изменений в экосистеме

Ведущий научный сотрудник ФИЦ ИнБЮМ Сергей Царин заявил, что в этом году черноморская хамса стала менее жирной и мельче из-за нехватки кормовой базы и необычно высокой температуры воды, сообщает Крымское информационное агентство .

По его словам, менее жирными стали также султанка и камбала-калкан. Сейчас увеличилось количество черноморской хамсы, которая менее жирная, чем азовская. Из-за высокой температуры воды сначала идет более мелкая и менее жирная рыба. За последние два года жирность хамсы менялась незначительно.

Царин отметил, что хамсы сейчас больше, чем 2-3 года назад, но крупные скопления у берегов бывают не каждый год. Хамса питается мелкими ракообразными и относится к зоопланктофагам. В Черном море обитают две популяции хамсы — азовская и черноморская, различающиеся по форме слуховых косточек.

Черноморская хамса — главный объект промысла в регионе, на втором месте — шпрот. В начале XX века основными промысловыми рыбами были осетровые, но сейчас их промысел запрещен, все 6 видов занесены в Красные книги, ведется работа по восстановлению их популяций.

