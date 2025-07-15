Черноголовский пруд Ногинска проверили на обеспечение безопасного отдыха жителей

В рамках мониторинга безопасности организации отдыха детей и оздоровления, детской и городской инфраструктуры, социально значимых объектов, мест пребывания семей с детьми в летний период сотрудники общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» Богородского округа проверили состояние Черноголовского пляжа в Ногинске. В ходе проверки было установлено, что пляж полностью готов к купальному сезону. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Зона купания обозначена оранжевыми буйками. Пляж оборудован всем необходимым для безопасности: имеются спасательные средства, медицинский пункт, средства связи и информация для посетителей.

Особое внимание уделено безопасности детей и лиц, не умеющих плавать. Для них выделен специальный огражденный участок акватории с глубиной не более 1,2 м. Кроме того, на пляже дежурят спасатели.

Также, в ходе проверки проверяющие в игровой форме напомнили детям о правилах безопасного поведения вблизи воды, на детских и спортивных площадках. Рассказали о соблюдении правил безопасности около дороги, важности светофора и правилах езды на самокате и велосипеде. Маленьким посетителям и их родителям раздали красочные памятки о безопасности детей в летний период.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.