«Черная пятница» вызвала в РФ высокий спрос на работников складов и ретейла

Российские компании активно готовятся к «черной пятнице» 11 ноября, когда по всей стране стартует масштабная распродажа. На фоне этого в стране зафиксирован всплеск спроса на сотрудников складов, логистики и ретейла, об этом свидетельствует аналитика сервиса «Авито Работа», которая есть в распоряжении РИАМО.

Согласно данным аналитиков, в октябре 2024 года спрос на работников складов вырос на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А на сотрудников в розничной торговле и логистике — на 8% соответственно. Эксперты связывают ажиотаж на рынке труда с предстоящими ноябрьскими распродажами и ростом онлайн-заказов.

Стикеровщики, приемщики, сортировщики

Активнее всего ищут новых сотрудников для работы на складах. В октябре спрос на стикеровщиков по сравнению с аналогичным показателем прошлого года возрос в 2,9 раза, то есть рост составил 190%, а средняя предлагаемая зарплата для таких работников оказалась одной из самых высоких в отрасли и составила 110 790 рублей в месяц при полном графике.

Более чем в 2,5 раза за год увеличилось количество вакансий для приемщиков на складах — на +157% и сортировщиков — на +153%. Соискателям на первую позицию работодатели предлагают в среднем около 74 324 рублей, а кандидатам на вторую — 91 500 рублей в месяц за полный рабочий день.

Повышенный спрос на сотрудников складов связан с большим объемом поставок и необходимостью обработки объемных партий товаров, что в свою очередь способствовало увеличению средних зарплатных предложений в этой сфере. За год они повысились на 13%, достигнув 81 490 рублей в месяц.

Супервайзеры и консультанты

Среди наиболее востребованных профессий в ретейле стали супервайзеры и консультанты. Спрос на специалистов в этой сфере вырос на 61% за год, и консультантов — с приростом вакансий в 33% с октября 2023 года.

Супервайзеры координируют работу сотрудников и следят за бесперебойной работой точек продаж, а консультанты помогают покупателям с выбором товаров, способствуя увеличению продаж в период скидок. Средние месячные зарплаты для претендующих на должность супервайзера составили 81 632 рубля, а для кандидатов на позицию консультанта — 51 877 рублей.

В октябре 2024 года кандидатам на вакансии в розничной торговле стали предлагать на 27% больше по сравнению с прошлым годом — средний уровень зарплатных предложений в отрасли составил 54 005 рублей в месяц за полный рабочий день.

Водители и специалисты по закупкам

Специалисты по закупкам и водители стали самыми востребованными сотрудниками в логистике.

В отрасли также замечен резкий скачок спроса на отдельных работников. Количество предложений для специалистов по закупкам увеличилось почти в 3 раза — на +196% за год.

Кандидаты на позицию в среднем могут рассчитывать на зарплату в 66 393 рубля в месяц при полной занятости. Закупщики играют важную роль в том, чтобы магазины были полностью укомплектованы товарами к распродажам и могли удовлетворить спрос покупателей.

На +65% больше стало вакансий для водителей-дальнобойщиков, а средние зарплаты для новых сотрудников составили 196 763 рубля в месяц за полный рабочий день. Водители-дальнобойщики обеспечивают своевременную доставку товаров в регионы назначения, что особенно важно в период распродаж, когда спрос на продукцию резко возрастает. В целом в сфере логистики средние предлагаемые зарплаты при сравнении год к году увеличились на 28%, достигнув 58 837 рублей в месяц.