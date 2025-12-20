Через неделю в Москве ожидается формирование слабого снежного покрова

Вильфанд: высота снега в столице составит не более 2-4 сантиметров

В Москве на предстоящей неделе ожидается формирование незначительного снежного покрова. Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, снега будет очень мало.

«Только в понедельник при вторжении холодных воздушных масс будет проходить фронтальный раздел. И осадки прогнозируются небольшие, местами умеренные, в виде снега и мокрого снега. Выпадет 2-4 см», — пояснил метеоролог.

Он уточнил, что в последующие дни до конца недели погода в столичном регионе будет преимущественно сухой и без осадков, что не позволит снежному покрову значительно увеличиться.

