Через 5 лет: психолог рассказал, когда приходит настоящая любовь

Психолог Лунюшин: настоящая любовь приходит через 5 лет после влюбленности

Когнитивно-поведенческий терапевт и психолог высшей категории Сергей Лунюшин заявил, что люди часто путают любовь и влюбленность, но на самом деле настоящая любовь приходит только через 5 лет после возникновения первых чувств, сообщает RuNews24.ru .

«Первый этап — это период влюбленности: люди встречаются и влюбляются. Этот период характерен выделением дофамина и серотонина в больших количествах. Ему присуща идеализация отношений», — пояснил специалист.

По его словам, через время идеализация и гормоны исчезают, люди начинают более здраво смотреть друг на друга и переходят к этапу притирки. На этом этапе пара учится договариваться и либо один уступает другому, либо они расстаются.

И только спустя 5 лет люди начинают по-настоящему узнавать друг другу, учатся принимать недостатки второй половинки, решать конфликты и поддерживать друг друга.