Чемпионка Олимпийских игр Трофимова вручила новгородцам значки ГТО
Чемпионка ОИ Нина Трофимова вручила школьникам из Великого Новгорода значки ГТО
4 декабря в Великом Новгороде состоялась торжественная церемония награждения школьников значками ГТО, сообщает «Бриф24».
На мероприятие пришла олимпийская чемпионка по гребле на байдарках Нина Трофимова, которая вручила награды более чем 20 учащимся, рассказали в пресс-службе администрации Новгородской области.
Для учеников была организована встреча с представителями Российского общества «Знание», на которой основное внимание уделялось вопросам здорового образа жизни.
Данное событие прошло в рамках общенационального проекта Знание.Спорт, целью которого является просвещение молодого поколения о достижениях местных атлетов. Это также становится отличной мотивацией для ребят.