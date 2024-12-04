Чемпионка Олимпийских игр Трофимова вручила новгородцам значки ГТО

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На мероприятие пришла олимпийская чемпионка по гребле на байдарках Нина Трофимова, которая вручила награды более чем 20 учащимся, рассказали в пресс-службе администрации Новгородской области.

Для учеников была организована встреча с представителями Российского общества «Знание», на которой основное внимание уделялось вопросам здорового образа жизни.

Данное событие прошло в рамках общенационального проекта Знание.Спорт, целью которого является просвещение молодого поколения о достижениях местных атлетов. Это также становится отличной мотивацией для ребят.