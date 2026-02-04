Чемпионат «Профессионалы» стартовал в колледже «Энергия» в Балашихе и Электроуглях

Торжественные церемонии открытия чемпионата «Профессионалы» прошли 2 февраля на площадках колледжа «Энергия» в Балашихе и Электроуглях, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Соревнования чемпионата «Профессионалы» начались на базе колледжа «Энергия» по восьми направлениям. Участники демонстрируют мастерство в таких компетенциях, как реклама, правоохранительная деятельность, гидрометеорологическая безопасность, кинология, веб-технологии, цифровой дизайн, информационная безопасность, а также малярные и декоративные работы.

Открытие чемпионата сопровождалось исполнением гимнов Российской Федерации и движения «Профессионалы». Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов обратился к конкурсантам с напутственным словом, пожелав уверенности и успехов на региональном этапе.

В рамках церемонии студенты представили творческие номера, а главные эксперты провели ознакомительные экскурсии по площадкам. После торжественной части участники приступили к выполнению конкурсных заданий, демонстрируя профессиональные навыки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.