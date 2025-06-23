Чемпионат по классическим шахматам прошел в Балашихе

Фото - © Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью г.о. Балашиха

Турнир был организован Федерацией шахмат городского округа Балашиха на базе Дворца творчества детей и молодежи при поддержке Управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью.

В соревнованиях приняли участие шахматисты разных возрастов, а по итогам двух игровых дней были определены победители в нескольких категориях.

В общей группе победителем стал Владимир Борткевич, набрав 6 очков из 7 возможных.

В женской категории первое место заняла Вероника Рожкова. Среди юношей 2013 года рождения и моложе лучшим стал Елисей Юдаев.

Участники чемпионата показали высокий уровень подготовки, логическое мышление и стремление к победе.



Классикой в шахматах называют правила, когда у каждого из игроков на все ходы в партии есть не менее 60 минут. Именно по такой структуре проходило большинство турниров до середины прошлого века.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.