Чемпион России готовит студентов Клина к Абилимпиксу

В колледже «Подмосковье» в Клину чемпион России по сварке Алексей Петрухин проводит занятия для студентов, готовящихся к чемпионату «Абилимпикс». Тренировки идут уже вторую неделю, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Алексей Петрухин преподает в колледже в качестве эксперта. Он проводит занятия два раза в неделю и помогает студентам, всерьез увлеченным профессией, отрабатывать навыки для участия в чемпионате «Абилимпикс». На уроках ребята изучают теорию и сразу закрепляют знания на практике, отрабатывая правильное выполнение шва без дефектов.

Студенты осваивают три основных способа сварки: частично механизированную, аргонодуговую и электродуговую. Они разбирают возможные дефекты сварных швов, учатся предотвращать их появление, знакомятся с видами электродов и другими профессиональными нюансами.

«Что они получают? Первое — это опыт за короткий период времени, второе — это сообщество. И третье — это открытые двери в крупные компании нашей страны, потому что сварка используется практически везде — машиностроение, судостроение, авиационная промышленность», — поделился блогер, тренер по сварке Алексей Петрухин.

В профессии он работает 22 года. Петрухин — обладатель золота конкурса «Лучший профессиональный сварщик» 2017 года. Он также готовил участников, которые завоевали золотые медали на чемпионате Европы и мировом первенстве среди сварщиков, и ведет профессиональный блог Welder Legend.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.