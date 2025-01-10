Чемпион мира по хоккею из Чехии Недоманский назвал русских примитивной нацией

Чемпион мира по хоккею 1972 года в составе сборной Чехословакии Вацлав Недоманский неуважительно высказался о россиянах, назвав примитивной нацией, сообщает РБК .

«По моему мнению, русские, за исключением блестящих писателей или композиторов, являются примитивной нацией. Так было всегда, и это стало особенно актуально после 1918 года», — сказал спортсмен в интервью iDNES.cz.

По его мнению, «советский режим гробил собственных граждан миллионами», там не было никакого уважения к человеческой жизни. Он подчеркнул, что его нет и в России.

Недоманский уточнил, что никогда не хотел иметь ничего общего с хоккеистами из СССР. В то время, когда он играл, то, по словам спортсмена, мало кто из них был «психически здоров».

Вацлав Недоманский в 1974 году вместе с Рихардом Фардой сбежал в Канаду. Хоккеисты стали первыми в этом виде спорта, кто убежал из соцлагеря на Запад. Недоманский отыграл шесть сезонов в НХЛ. Он выходил на лед под номером 68 в память о Пражской весне.