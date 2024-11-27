Чемпион мира по боксу Лебедев передал партию гумпомощи

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В Подольске дали старт акции «Добрый Новый год» в рамках губернаторского проекта «Доброе дело» с участием чемпиона мира по боксу Дениса Лебедева, сообщили в пресс-службе округа.

«Любой желающий сможет направить сладкие подарки и игрушки детям из новых субъектов Российской Федерации, а также из приграничных районов Курской и Белгородской областей» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

К акции присоединились трудовые коллективы округа, жители, депутаты и все неравнодушные люди.

Также идет сбор гуманитарной помощи для наших бойцов. Принимают зимнюю одежду и обмундирование, инструменты, бытовую технику, продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.