Чемпион Европы по авиамоделированию метает «Молнии» по боевикам под Курском

Одним из бойцов отдельного батальона спецминирования «Феникс» является титулованный спортсмен с позывным «Оша» — мастер спорта, чемпион Европы и трехкратный чемпион России по авиамоделированию. Он управляет беспилотниками «Молния» и атакует украинские силы в Курской области, сообщает kp.ru .

«Феникс» занимается дистанционным минированием с помощью дронов. У батальона в арсенале есть целая подборка ударных беспилотников — от стандартных FPV-квадрокоптеров до камикадзе, выполненных в форме самолетов. Именно такие аппараты — «Молнии» — оператор «Оша» подготавливает к отправке в полет.

Военный раньше зарабатывал на игровых стримах, однако, когда в пандемию в эту сферу зашли крупные блогеры, «Оша» решил, что пора искать себе другое занятие и пошел в армию. Изначально он проходил службу в Таджикистане, в 201-й бригаде, после чего вернулся в родную Самару и продолжил службу в миротворческом направлении. В СВО он участвует с февраля 2022 года.

Также за спиной военного имеется боевой опыт в ЧВК «Вагнер» в качестве штурмовика. Позже он решил вернуться в Минобороны, но уже по специальности БПЛА. Авиамоделированием «Оша» занимался 16 лет и стал мастером спорта, чемпионом Европы и трехкратным чемпионом России.

Военный рассказал, что для управления «Молниями» требуются знания в физике, геометрии и понимание погодных условий. Также необходимо разбираться в цветах полей, лесополос, поскольку каждый из них создает собственные воздушные потоки. Важно знать, что такое «термики», турбулентность, схождение циклонов — очень много нюансов, как в большой авиации.

Прежде всего «Оша» в основном нацеливается на мощную технику противника — танки, самоходные установки и все то, что недоступно бойцам, использующим стандартные FPV-дроны.