Человечество готовят к катастрофам с помощью «Симпсонов», заявил муфтий Биргалин

«Закулисные дирижеры» готовят людей к эпидемиям и катаклизмам с помощью мультфильма «Симпсоны», считает глава Духовного управления мусульман (ДУМ) Башкортостана Айнур Биргалин. Такими словами муфтий прокомментировал известный мем «это уже было в „Симпсонах“», сообщают «Осторожно, новости».

Во время молодежного ифтара в Уфе Биргалин заявил, что «предсказания» в мультфильме Мэтта Гроунинга происходили «не просто так». По мнению главы башкирского ДУМ, с помощью популярного мультсериала «закулисные дирижеры играют с людьми».

«Вы же смотрели „Симпсонов“? Вот эти заболевания, пандемия. Там же это все предсказано — в обыкновенном мультфильме», — полагает Биргалин.

Муфтий добавил, что только глубоко религиозные люди способны этому противостоять.