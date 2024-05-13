Челябинский экс-губернатор Юревич требует 100 млн рублей у Малахова и «России 1»

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к авторам шоу «Малахов» и телеканалу «Россия 1». Сумма иска составляет 100 млн рублей, сообщает URA.ru .

Адвокат экс-чиновника Игорь Трунов отметил, что на федеральном канале заявили, будто экс-губернатор совершил множество преступлений. Однако до сих пор нет ни одного судебного решения, вступившего в законную силу. Расследование ведется уже в течение 8 лет, но никаких доказательств за это время представлено не было.

Когда такие заявления звучат на федеральном канале — это нарушает права и свободы граждан, а также презумпцию невиновности. Такие заявления допустимы только в суде, отметил защитник.

Иск направлен в Пресненский районный суд Москвы. Ответчиками указаны телеканал «Россия 1», сетевое издание «Смотрим», ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания», автор Андрей Малахов.

Помимо материальных требований, истец и его защита планируют добиваться признания ряда высказываний, прозвучавших в шоу, не соответствующими действительности. Их нужно будет удалить из Сети и опубликовать опровержения.