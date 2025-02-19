Челябинская область возглавила рейтинг по числу центров «Профессионалитет»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что регион стал лидером по количеству центров «Профессионалитет»: они занимаются развитием профессионального образования, сообщает Общественное Телевидение России .

«Для того, чтобы создать центр „Профессионалитета“, у тебя должен быть заинтересованный индустриальный партнер, который вкладывает в развитие материально-технической базы», — уточнил Текслер.

По его словам, такие предприятия-партнеры также берут учеников практику и участвуют в формировании программы обучения.

Также Алексей Теслер отметил, что сегодня в стране падает престиж профессии инженера. В Челябинской области уделяют внимание подготовке будущих специалистов, начиная с детского сада.

В школах открывают губернаторские инженерные классы, в этом учебном году в области началась подготовка ребят на факультете мехатроники и робототехники на базе ЮУрГУ, заключил губернатор.