Чекушка водки, туалетная вода и записка: что находят внутри мертвых россиян

Mash: чекушку водки, туалетную воду и записку от жены нашли в мертвых россиянах

Фаллоимитатор, чекушку водки и записки обнаружили при вскрытии россиян. При этом люди какое-то время жили с инородными предметами в теле, сообщает Mash .

Также среди необычных находок оказалось письмо жене. В Тамбовской области было обнаружено тело владельца автосервиса. Предположительно, мужчину могли убить из-за долгов. При вскрытии патологоанатом обнаружил записку, в которой говорилось, что его смерть — не суицид.

Еще у одного убитого россиянина при вскрытии обнаружили туалетную воду «Моя Москва». Инородный предмет находился в кишечнике 36-летнего мужчины.

Помимо этого, у мертвого 42-летнего мужчины из Ивановской области при вскрытии специалисты нашли чекушку водки.

Кроме того, в брюшной полости умерших часто находят салфетки и хирургические инструменты — люди живут с ними, практически не замечая.