Чекушка водки, туалетная вода и записка: что находят внутри мертвых россиян
Фаллоимитатор, чекушку водки и записки обнаружили при вскрытии россиян. При этом люди какое-то время жили с инородными предметами в теле, сообщает Mash.
Также среди необычных находок оказалось письмо жене. В Тамбовской области было обнаружено тело владельца автосервиса. Предположительно, мужчину могли убить из-за долгов. При вскрытии патологоанатом обнаружил записку, в которой говорилось, что его смерть — не суицид.
Еще у одного убитого россиянина при вскрытии обнаружили туалетную воду «Моя Москва». Инородный предмет находился в кишечнике 36-летнего мужчины.
Помимо этого, у мертвого 42-летнего мужчины из Ивановской области при вскрытии специалисты нашли чекушку водки.
Кроме того, в брюшной полости умерших часто находят салфетки и хирургические инструменты — люди живут с ними, практически не замечая.