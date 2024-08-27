Чеховский автопарк пополнился новым школьным автобусом

В новом учебном году по Подмосковью будут курсировать 552 школьных автобуса, из которых 75 — совершенно новые. Один из таких автобусов прибыл в Чехов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Михаил Собакин вместе с начальником ГАИ ОМВД по г. о. Чехов Сергеем Захаровым и представителями компании, обслуживающей школьные транспортные средства, лично осмотрели новый автобус.

Для обеспечения безопасности детей перед постановкой на учет каждый школьный автобус проходит тщательную проверку. В обязательном порядке проверяется наличие технического осмотра, тахографа, спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS, а также подключение к системе мониторинга. Техническое состояние автобусов проверяется дважды в год.

В предстоящем учебном году школьные автобусы будут перевозить 988 детей, обучающихся в девяти школах округа:

Гимназия № 2;

Средняя школа № 8;

Средняя школа № 9;

Средняя школа № 10;

Лицей № 4 с. Манушкино;

Средняя школа № 3 с. Дубна;

Нерастанновская средняя школа;

Средняя школа № 10 с. Троицкое;

Любучанская средняя школа.

Новый автобус стал 15-м в парке школьных транспортных средств Чехова. Он полностью готов к эксплуатации и будет возить детей, обучающихся в Манушкинской школе.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в школы Подмосковья пойдет учиться на 41 тыс. школьников больше, чем в 2023 году. В то же время немного снизилось число первоклассников.

«У нас в этом году опять больше учеников. Контингент увеличивается — это хорошо, это приятно. 1,084 млн ребятишек — это на 41 тыс. больше, чем в прошлом году», — сказал губернатор.