Чеховские школьники посетили 106‑ю гвардейскую воздушно‑десантную дивизию в Туле

В Чехове ребята из 7, 10 и Крюковской школ совершили экскурсию в город-герой Тулу, где посетили воинскую часть 106 парашютно-десантной дивизии, передает пресс-служба администрации городского округа.

Школьники привезли в воинскую часть 40 маскировочных сетей, которые они сплели в свободное от учебы время. Командир полка поблагодарил ребят и отметил, что сети будут переданы в город Попасная Луганской области.

Во время экскурсии дети увидели парашюты, различные образцы боевой техники и пообщались с военными, которые ответили на все их многочисленные вопросы. В завершении экскурсии всем ребятам вручили памятные подарки.

Экскурсия была организована депутатами Совета депутатов при поддержке главы Чехова Михаила Собакина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

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