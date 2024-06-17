Чеховские активисты «Движения Первых» узнают о профессиях будущего

В рамках марафона состоялась прямая трансляция встречи с Натальей Мандровой, первым заместителем председателя правления «Движения Первых» и генеральным директором АНО «Большая Перемена».

Участники встречи познакомились с профессией «Руководитель и организатор общественных образовательных проектов». Интервьюером выступил председатель совета первых Чеховского округа Ярослав Меркулов.

Такой формат мероприятий позволяет узнавать о современных востребованных профессиях и их специфике. В течение всего года планируется проводить прямые трансляции с представителями различных профессий, что поможет участникам «Движения Первых» определиться с выбором будущей карьеры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.