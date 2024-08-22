Чехов стал участником Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений

Город Чехов участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Проект благоустройства территории набережной реки Теребенки предполагает благоустройство одного из центральных прудов реки, превращение его в многофункциональное и всесезонное пространство с сухим пляжем, лодочной станцией, спортивными и детскими игровыми зонами, а также площадкой для выгула собак.

Проект также предусматривает комплексное благоустройство двух соседних водоемов и объединение пространства рекреационной зоны каскада водоемов удобными пешеходными и велосипедными маршрутами.

Победителей конкурса объявят 26 августа. С подробной информацией о форуме можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что власти региона активно инвестируют в проведение благоустройства. Также он отметил, что перемены в рамках благоустройства должны быть в каждом муниципалитете региона.

«Мы сделаем все возможное, чтобы в каждом муниципалитете были важные перемены. Важно также, чтобы все обязательства, о которых мы договариваемся, тоже выполнялись», — сказал губернатор.