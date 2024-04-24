Путин отреагировал на выплаты пострадавшим от паводка фразой «чего так мало-то?»

Российский президент Владимир Путин поручил досконально изучить ситуацию с выплатами жителям Оренбургской области, которые пострадали из-за паводка. Во время беседы с губернатором Оренбуржья Денисом Паслером глава государства неприятно удивился тому, как обстоят дела с компенсациями, сообщает «Царьград» .

Путин ознакомился со служебной запиской Паслера, где говорится, что заявления на получение компенсаций подали 400 тысяч оренбуржцев. Выплаты, в свою очередь, пока произвели только 44 тысячам жителей.

«Чего так мало-то?», — обратился президент к губернатору.

Паслер ответил, что среди заявителей есть люди, дома которых не попали в зону подтопления. По словам главы Оренбургской области, в скором времени выплаты получат еще 52 000 жителей.

Путин, в свою очередь, подчеркнул, что размеры компенсаций необходимо комплексно изучить и скорректировать.