Чеченский общественный фонд направил около 20 т гумпомощи в Курскую область

«Она предназначена для более 4 тыс. эвакуированных граждан из приграничных районов. Колонна с продуктами прибыла в пункты временного содержания, помощь будет доведена до каждого вынужденного переселенца», — написал Смирнов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что другие предметы первой необходимости также будут переданы всем нуждающимся.

Смирнов добавил, что исчерпывающую поддержку получают и российские военнослужащие, которые участвуют в боевых действиях в Курской области. Бойцы обеспечены техникой, вооружением и продовольствием.

С 6 августа украинские боевики активно атакуют приграничные территории Курской области. Бойцы ВСУ бьют по мирным жителям и гражданским объектам. Есть убитые и раненые, в том числе и дети. Вооруженные силы РФ выдавливают противника с приграничной территории, уничтожая живую силу и военную технику.