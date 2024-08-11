Чеченский общественный фонд направил около 20 т гумпомощи в Курскую область
Фото - © Официальный телеграм-канал врио губернатора Курской области
Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова направил в Курскую область около 20 тонн продовольственной помощи, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Она предназначена для более 4 тыс. эвакуированных граждан из приграничных районов. Колонна с продуктами прибыла в пункты временного содержания, помощь будет доведена до каждого вынужденного переселенца», — написал Смирнов в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что другие предметы первой необходимости также будут переданы всем нуждающимся.
Смирнов добавил, что исчерпывающую поддержку получают и российские военнослужащие, которые участвуют в боевых действиях в Курской области. Бойцы обеспечены техникой, вооружением и продовольствием.
С 6 августа украинские боевики активно атакуют приграничные территории Курской области. Бойцы ВСУ бьют по мирным жителям и гражданским объектам. Есть убитые и раненые, в том числе и дети. Вооруженные силы РФ выдавливают противника с приграничной территории, уничтожая живую силу и военную технику.