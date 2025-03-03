Чат-бот «Помощник Рособрнадзора» стал доступен педагогам детсадов и колледжей

С 1 марта 2025 года чат-бот «Помощник Рособрнадзора», созданный на платформе «Сферум», могут использовать педагоги дошкольного образования и системы СПО. Ранее, в январе, этот инструмент стал доступен для учителей школ по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Чат-бот поможет педагогам оперативно получать информацию по вопросам бюрократической нагрузки, а также сообщать о случаях нарушения их прав. Это упростит их работу и освободит время для образовательного процесса.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе видеоконференции с представителями региональных органов управления образованием и руководителями образовательных организаций напомнил, что с 1 марта вступает в силу приказ, устанавливающий перечень документации, которую должны вести педагоги дошкольного образования и системы СПО.

«Это исчерпывающий перечень документов, которые должны заполнять обычные педагоги. Иная нагрузка — это вопрос, требующий внимательного рассмотрения и возможной корректировки. Ликвидация избыточной бюрократической нагрузки на педагогов — одна из главных задач, которые перед нами ставит Правительство», — подчеркнул Анзор Музаев.

Он также отметил, что чат-бот станет дополнительным каналом связи, позволяющим быстро реагировать на возникающие вопросы, и призвал педагогов активно им пользоваться. Директора образовательных организаций также могут сообщать о проблемах через чат-бот.

Кроме того, с помощью «Помощника Рособрнадзора» педагоги могут информировать ведомство о нарушениях, связанных с проведением контрольных работ и участием образовательных организаций в тематических диктантах, инициируемых общественными организациями.

Руководитель Рособрнадзора также рассказал о работе по оптимизации и устранению дублирования информационных систем, в которые образовательные организации вносят данные. По его словам, в настоящее время насчитывается до 58 мониторингов, что создает значительную нагрузку на учреждения. Сейчас ведется работа по объединению этих систем в единую платформу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.