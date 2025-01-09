Чат-бот для профилактики школьной травли запущен в Подмосковье в тестовом режиме

Система быстрого реагирования на сообщения о школьной травле была запущена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Пилотными стали четыре школы: в Химках, Котельниках, Красногорске и в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба у полномоченного по правам ребенка в Подмосковье.

В первый учебный день нового года в рекреациях и школьных холлах были размещены специальные QR-коды. Отсканировав код, дети, у которых возникают конфликты в школе, смогут сообщить об этом через чат-бот «Бесконфликтная школа» уполномоченному по правам ребенка в Московской области. Вся информация из бота будет поступать в аппарат детского правозащитника, проверяться и отрабатываться вместе с психологами, педагогами и медиаторами.

«Пока мы тестируем систему и очень ждем обратную связь от ребят: что удобно, что не удобно, что лучше изменить. Как нам кажется, бот составлен на понятном для каждого ребенка языке. В его разработке помимо специалистов министерства образования Московской области, психологов и медиаторов, участвовали и дети — члены Общественного совета при уполномоченном. Некоторые моменты мы уже отработали на этой фокус-группе. Будем ждать реакцию широкого круга школьников. Готовы вносить коррективы в чат-бот с учетом практики его применения» — поделилась уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

При этом Мишонова сообщила, что QR-код в каждой школе — уникальный, поэтому важно сканировать его в своей образовательной организации.

«Хочу подчеркнуть, что родители всегда могут сами сообщить мне о случаях травли в школе. Сделать это можно по почте, телефону, в соцсетях или через форму обратной связи на официальном сайте. Мы с коллегами стараемся подходить неформально к каждому случаю и внимательно разбираться в произошедшем, в трудных ситуациях привлекаем профессиональных медиаторов», — подчеркнула Мишонова.

Обратиться к уполномоченному по правам ребенка в Московской области можно по почте: upr@mosreg.ru; через форму обратной связи на сайте detimo.mosreg.ru. Консультация по телефону — 8 (915) 323-90-36.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что образовательное учреждение — это сложная система управления, поэтому денежные вознаграждения, методики, семинары — важная часть слагаемого для руководства школ. Управляющее звено школ в Подмосковье важно стимулировать.

«Нам крайне важно смотреть, насколько качественное образование мы можем предоставлять нашим детям. Поэтому (существует — ред.) система поиска учителей, методик преподавания, поиска и приглашения директоров школ. Потому что школы мы строим, а, соответственно, и директора, которые приходят туда в большие образовательные комплексы, все чаще и чаще (рассчитаны на — ред.) минимум 2 тыс. человек», — рассказал Воробьев.