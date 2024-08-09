Частная школа в ЖК «Спутник» Красногорска продолжит работу в новом учебном году

Частная школа в ЖК «Спутник» округа Красногорска, о закрытии которой сообщалось ранее, продолжит работу в новом учебном году. Ситуацию взяло на особый контроль министерство образования Московской области, школьники продолжат посещать образовательный комплекс со 2 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.

«Сейчас в школе обучаются более 140 человек, важно сохранить детям возможность учиться вблизи от дома. Новый оператор уже найден, подготовка к учебному году продолжается в ускоренном режиме, чтобы образовательный процесс не прерывался и школьники могли продолжить обучение прямо со 2 сентября. Качество образования останется на высоком уровне», — рассказали в ведомстве.

Также вблизи от ЖК «Спутник» будет построена школа на 1 100 мест в ЖК «Квартал Строгино». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1 500, 2 000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.